Julienne Maes viert 101ste verjaardag 15 mei 2018

Julienne Maes heeft op dinsdag 8 mei haar 101ste verjaardag gevierd in het woonzorgcentrum OLV van Lourdes in Wakken. Ze kreeg bezoek van haar dochters Jenny (75) en Christiane (77) Verbeke en haar aangetrouwde kleindochter Christel Vandenheede (53). Burgemeester Koenraad Degroote en schepen Rita Delmotte kwamen een geschenkmand afgeven.





Julienne ziet er nog even kwiek uit als op haar feestje van vorig jaar. "Mijn geheim? Heb ik niet. Mijn moeder is ook 98 jaar geworden, ik denk dat we goede genen hebben. Mijn hobby is tv kijken. Ik volg heel wat feuilletons, maar het liefst van al kijk ik naar de koers."





Julienne heeft twee kinderen, vier kleinkinderen, drie achterkleinkinderen en twee achterachterkleinkinderen.





(ASD)