Jongste rallyteam maakt debuut ZUS FEBE (18) COPILOOT VAN JOCHEN (21) TIJDENS TAC-RALLY VALENTIJN DUMOULEIN

04 april 2018

02u35 0 Dentergem Jochen en Febe Vanslambrouck staan vandaag voor een vuurdoop van formaat. Broer en zus wagen zich voor het eerst als piloot en copiloot aan de TAC-rally in Tielt. Ze zijn het jongste team dat aan de start verschijnt.

De liefde voor de autosport is bij de familie Vanslambrouck met de paplepel ingegeven. Vader Dries en oudere broer Jens waren ooit autocrosspiloot en oom Dirk zette die wagens telkens op punt. "We zagen van op de eerste rij hoe het er achter de schermen aan toe ging", vertellen Jochen (21) uit Kanegem en Febe (18) uit Dentergem. " Rally is nog een andere discipline, maar ook daar kregen we al wat van mee toen we op de schouder van onze papa gingen kijken naar de TAC-rally in Tielt, waar hij zelf ook één keer aan deelnam als copiloot."





Tien jaar geleden leerden broer en zus rallypilote Melissa Debackere kennen. "Telkens ze in Tielt aan de start verscheen, stonden we daar met spandoeken om haar aan te moedigen", vertelt Jochen. "Ze was indertijd een van de weinige vrouwen in de sport en dat sprak tot de verbeelding. Zo ontstond het idee om zelf eens deel te nemen. Anderhalf jaar geleden begon ik met de nodige voorbereidingen en niet veel later vroeg ik mijn zus om copilote te worden. Ik vertrouw haar door dik en dun, zij is de beste keuze."





Ouders enthousiast

Febe, nog maar pas achttien geworden en student gezondheids- en welzijnswetenschappen, moest niet lang nadenken over het aanbod. "Ik wist dat ik hiermee mijn broer zou helpen zijn grote droom waar te maken en dat geeft veel voldoening. Ik hou bovendien van een stevige uitdaging. Onze ouders waren vrij snel overtuigd. Als kind speelden we vroeger al veel samen, al hadden ze ons later vast niet als piloot en copiloot in een rally gezien (lacht). Hun enige voorwaarde was dat we alles zelf zouden organiseren, van het volgen van lessen tot het zoeken van sponsors."





Het nodige budget binnen halen gebeurde ondertussen met een brunch en spaghettifestijn. De rallywagen - een BMW E36 Coupe - huurt het duo van een gespecialiseerde garage uit de regio. "Het worden spannende dagen en uren, want in de wagen heb ik nog nooit gereden", vertelt Jochen. "Net daarom doen we aan de shakedown (testrit red.) mee om al het een en ander uit te proberen. Ik ga wel regelmatig karten om te leren 'lijnen rijden, maar de rest zal uit de praktijkervaring moeten komen."





Oefenen op YouTube

Febe kon op voorhand wel al veel oefenen. "Op YouTube vind je veel filmpjes met het parcours en dan kan ik het maplezen optimaal testen", zegt ze. "Grote ambities zijn er niet. Meedoen is voor ons al belangrijk genoeg. Later dit seizoen willen we ook aan de ORC Rally in Oostrozebeke deelnemen. Wat daarna volgt weten we nog niet."