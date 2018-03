Jongens 'lenen' rekening uit aan Nederlandse phisher 15 maart 2018

Twee jongens van 19 en 23 jaar uit Dentergem en Gent stonden diep beschaamd voor de strafrechter in Veurne. R.B. en O.A. gedroegen zich vorig jaar bijzonder naïef toen ze een aanbieding kregen via Instagram.





"Snel geld verdienen? Bezorg ons een bankrekening met code en je krijgt enkele duizenden euro's!" De jongens gingen erop in. R.B. maakte een nieuwe rekening aan bij KBC, O. A. gaf zelfs gewoon zijn eigen rekening met code door. Op 31 maart spraken ze af met een Nederlander in Gent. Dat bleek een oplichter te zijn die phishing-mails rondstuurde. Zo stuurde hij een mail naar L. uit Koekelare met een vals profiel van BNP Paribas Fortis.





"Je moet een nieuwe bankkaart krijgen, vul hier je gegevens in", stond er. Zo kon hij 18.431 aftroggelen, dat hij meteen overschreef naar de rekeningen van de twee jongens. Geld dat hij er later via transacties weer afhaalde.





"De jongens zijn bijzonder dom geweest en snappen dat ook. In feite zijn ze zelf opgelicht. Zij maakten geen cent winst door hun naïviteit. En bovendien: ze wisten helemaal niet dat het om een oplichter ging die zoiets zou doen. Ze kunnen dus ook niet gestraft worden."





Het Openbaar Ministerie vroeg met de opschorting een principiële straf. Fortis eiste van de jongens dan weer het gestolen geld terug. Vonnis op 30 maart. (JHM)