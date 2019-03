Inwoners mogen mee nieuw gemeentelijk logo ontwerpen VDI

26 maart 2019

12u28

Bron: VDI 0 Dentergem Het gemeentebestuur grijpt de integratie van het OCMW in de gemeentediensten aan om een nieuwe huisstijl en een modern logo te ontwikkelen. Het wil via een workshop ook inwoners bij dat proces betrekken.

“Dentergem is een zorgende gemeente en wil dat ook dagelijks uitstralen”, legt burgemeester Koenraad Degroote uit. “Intern, maar ook naar buiten toe is het belangrijk dat we daarvoor gebruik maken van een uniforme stijl, een herkenbaar logo, een beeld en een slagzin. We hopen dat we daar de inwoners van onze mooie gemeente bij kunnen betrekken. De Dentergemnaren zijn onze eerste ambassadeurs, dus het is belangrijk dat we tot een resultaat komen waar iedereen kan achter staan. Waar iedereen zich goed bij voelt. Waar iedereen trots op is.”

Stuurgroep met inwoners

Daarom lanceert de gemeente een oproep. Via een link kunnen inwoners zich aanmelden en deelnemen aan een workshop. “Met die ideeën gaan we verder aan de slag. Tijdens de workshop willen we via kleine groepen onze inwoners sterk betrekken bij de uitwerking van ons nieuwe, hedendaagse imago en de daarbij horende huisstijl.”

De workshop vindt plaats op donderdag 11 april van 19 tot 21 uur in zaal Pax in de Brouwerijstraat 1E in Markegem. Dentergemnaren die zich geroepen voelen kunnen zich registreren op www.dentergem.be/stuurgroep.