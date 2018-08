Infomarkt aanleg fietspad Meulebekesteenweg 09 augustus 2018

Er wordt een gescheiden fietspad aangelegd bij de Meulebekesteenweg (N305). Op donderdag 23 augustus vindt er een infomoment plaats. Inwoners zijn om 19.30 uur welkom in het JOC in de Wontergemstraat. Er is al jaren spraken van de aanleg van een fietspad dat Meulebeke via Oostrozebeke met Dentergem moet verbinden, maar nu komt er dus schot in de zaak. Het infomoment fungeert als een infomarkt, waarbij geïnteresseerden bij verschillende standen de plannen kunnen gaan inkijken en onmiddellijk vragen kunnen stellen bij het studiebureau en het Agentschap Wegen & Verkeer. Daarnaast wordt ook een tafel met het ontwerp geplaatst waarop opmerkingen kunnen genoteerd worden door burgers. (VDI)