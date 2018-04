Infoavond hart- en vaatziekten 20 april 2018

Op dinsdag 24 april is er om 19.30 uur een infoavond over hart- en vaatziekten in het JOC in de Wontergemstraat 7.





Wie zich vragen stelt over de gezondheid van zijn of haar hart en meer wil weten over goede en slechte cholesterol, bloeddruk en onverzadigde vetten, kan komen luisteren naar cardioloog Jan Vercammen en diëtiste Deborah De Jaegere. Inschrijven kan via 051/57.55.19 of milieu@dentergem.be. (VDI)