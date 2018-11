Inbrekers stelen geld en tuinmateriaal uit winkel 17 november 2018

02u25 0

Bij een inbraak in de speciaalzaak van Wim Decorte en Leen Vanmaele langs de Hekkenstraat in Wakken zijn donderdagnacht pakjes zaden, wat tuinmateriaal zoals een snoeischaar en bladritsel, en kleingeld uit de kassa verdwenen. "De inbrekers drongen via de serres binnen en doorzochten de winkel", zegt Leen.





"Pas 's ochtends toen ik in de winkel kwam, stelde ik vast dat de kassa open stond. Een vies gevoel alleszins. Ik voel me al de hele dag ook onveilig. Hopelijk blijft het bij deze ene keer." (LSI)