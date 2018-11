IJsblok op Wapenplaats gesmolten 09 november 2018

Het ijsblok dat het comité Wakken Smelt op de Wapenplaats had gezet is helemaal gesmolten. In het ijsblok zat een fietsbel.





Iedereen kon voor een euro een gokje wagen over wanneer die precies zou vallen. Wie er het dichtst bij zit, wint een fiets. De opbrengst gaat naar het goede doel. Het ijsblok werd op 1 november geplaatst. "Op woensdag 7 november om 2.21 uur en 26 seconden 's nachts viel de fietsbel op de grond", vertelt Céline Baeckelandt.





"Er werden iets meer dan 750 gokbriefjes ingevuld. De actie was dus een groot succes. De winnaar wordt bekend gemaakt op Wakken Smelt op 17 november op de Wapenplaats."





Naast een wandeling is er die avond een gezellige markt met hapjes en drankjes, waarvan de opbrengst ook naar het goede doel gaat. Meer info: www.wakkensmelt.be. (VDI)