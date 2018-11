Hulde aan slachtoffers eeuw na granaatinslag Gemeente herdenkt oorlogstragedie familie Robberecht VALENTIJN DUMOULEIN

09 november 2018

02u26 1 Dentergem Ook net voor en na Wapenstilstand vielen in Wakken nog heel wat burgerslachtoffers. Voor de familie Robberecht eiste een laatste granaataanval 100 jaar geleden een hoge tol. Vader Joseph, moeder Marie en drie van de zes kinderen stierven bij het eindoffensief. Ze krijgen zaterdag -tot grote tevredenheid van hun nazaten- een passende hulde.

Amper tien dagen voor de Wapenstilstand officieel getekend zou worden vochten de geallieerden en de Duitsers in Wakken nog een bitse strijd uit. De Duitsers vluchtten op 17 en 18 oktober 1918 weg uit de gemeente, waar ze het kasteel bezet hielden en op de Markt een opslagplaats voor militaire voertuigen hadden. "Dat weten we dankzij het oorlogsdagboek van de Franse legerdokter Chagnaud en notities van toenmalig pastoor Van Ackere", vertelt heemkundige Jules Desmet. "De hel barstte alsnog los. De Duitsers bliezen de Mandelbrug op na de Wapenstilstand. In de twee daaropvolgende nachten vuurden ze 2.400 granaten op Wakken af. Geen huis bleef gespaard."





Schedelbreuk

Als bij wonder vallen er niet veel doden, al is de tol bij de familie Robberecht in de Kapellestraat wél zwaar. "Mijn grootvader Joseph en grootmoeder Marie Huys woonden daar samen met hun zes kinderen, onder wie ook mijn vader Gérard", vertelt nakomelinge Cecile Robberecht (86). Zij woont nu nog, net als dochter Anne-Mie Van Acker (53) en nichtje Caroline, als enige van het geslacht Robberecht in Wakken. "Het gezin schuilde uit vrees voor bombardementen in de kelder. Helaas viel er een gasgranaat dwars door het dak en het trapgat van de kelder binnen. Alle leden van het gezin raakten zwaargewond." Dokter Chagnaud komt de dag erna ter plaatse en schrijft er later over in zijn dagboek. "De vijand bestookt Wakken en zet gasprojectielen in tegen de onbeschermde burgerbevolking. Men roept mij in de morgen op naar een huis om er een blond meisje van vier jaar bij te staan dat door een granaatinslag een schedelbreuk opliep. Ik breng haar over naar ons veldhospitaal." Het meisje in kwestie was Gabrielle Robberecht.





"Zij overleefde het, net als mijn vader Gérard en nonkel Florent. Mijn grootouders en kinderen Maria, Anna en Maurice bezweken aan hun verwondingen." De gemeente onthult zaterdag een herdenkingsplaat aan het huis waar de gasgranaat in de nacht van 19 op 20 oktober viel. "Een mooi gebaar", vindt Cecile. " Het helpt ons dit tragisch hoofdstuk een plaatsje te geven. Zaterdag zijn we met ruim vijftig nakomelingen aanwezig, maar zonder die inslag waren er nu nog heel wat meer Robberechts geweest."





En het einde van de oorlog in Wakken? Pas op 31 oktober 1918 versloegen de Fransen met hulp van de Amerikanen de Duitsers aan de oevers van de Leie en werd het molendorp officieel bevrijd.