Huis onbewoonbaar na brand 05 februari 2018

Op de Meulebekesteenweg in Dentergem is zaterdagavond brand uitgebroken in een alleenstaande woning. "Plots was er rook aan de buis van de kachel", zegt een van de Poolse bewoners. "De rook werd steeds dikker, dus moesten we snel naar buiten vluchten."





Drie mannen en een dochter van een van hen liepen naar de buren. "Ze waren in paniek en vroegen de brandweer te bellen", vertelt de buurman. "Ik begreep hen niet al te best, want slechts een van hen sprak een beetje Engels. Het duurde dan ook even voor ik besefte wat er aan de hand was. Ik heb enkele van hen wel nog teruggeroepen toen ik zag dat ze weer naar binnen wilden. Dat leek me geen goed idee."





Toen de brandweer aankwam, was de omgeving al in een dikke rook gehuld. De brandweermannen hadden nogal wat moeite om het vuur onder controle te krijgen omdat het ook woekerde in het plafond. De schade in het gerenoveerde huis is enorm. Door de brand was de Meulebekesteenweg plaatselijk enkele uren afgesloten. (VHS)