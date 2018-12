Hoe hoog is deze kerstboom? VDI

11 december 2018

10u47

Bron: VDI 0

Op de parking van woonzorgcentrum OLV van Lourdes prijkt een gigantische kerstboom met liefst negenhonderd lichtjes in. De boom staat er ter promotie van de eerste editie van wat een jaarlijkse kerstmarkt in Wakken moet worden. “Aan de bezoekers van onze kerstmarkt op vrijdag 14 december om te raden hoe groot deze kerstboom nu precies is”, vertelt Sigmund Desloovere. “Er hangt zelfs een kerstmuts in de top. Een gokje wagen kan ter plaatse en om 21 uur maken we het resultaat bekend. Er is een mooie prijs te winnen.”

De kerstmarkt zelf heeft heel wat in petto. “We doen er alles aan om iedereen het ultieme kerstgevoel te bezorgen”, zegt Sigmund. “Gezellige kerstkraampjes, ontelbare kerstlichtjes, versierde kerstbomen, vrolijke kerstmuziek, dampende glühwein en heel veel sfeer. Er zullen 24 standhouders op deze eerste editie staan, met oa. ambachtelijke producten, juwelen, keramiekwerk, het Wakkens Kommetje, kerstkaartjes, breiwerk en een heuse kerstboompluk. Voor de hongeringen en de dorstigen is er een ruim aanbod, van cava en ier tot een Hasseltse koffie. In de namiddag kan je genieten van poffertjes, Luikse wafels en tiramisu, …. ’s Avonds staan onze pasta’s klaar in onze Italiaanse stand, croques of een panini uit het vuistje of een hamburger.”

Voor de kinderen is een beveiligde Kidszone voorzien in samenwerking met de KSA. . Voor extra sfeer is er doorlopend een randprogramma voorzien. Van 15u30 tot 18u30 brengt De Zingende Kerstman meezingers, kerstmuziekjes en gekende deuntjes van vroeger en van nu. Om 19u is er Meziekske Dust, een klein orkestje met trom en sax. Vanaf 21.30 uur is er een après ski party met DJ Feliz.