Hinder aan sporthal door werken 08 juni 2018

Sinds gisteren is er hinder in de buurt van het containerpark, de sporthal en de kinderopvang door wegenwerken. In een eerste fase is er hinder in de Brouwerijstraat dicht bij de kruising met de Bulmolenweg omdat enkele huizen op het rioleringsnetwerk worden aangesloten. De tweede fase start op 11 of 12 juni met de aanleg van het gescheiden stelsel tot aan de hoek met de Brouwerijstraat. Er wordt steeds doorgang naar het containerpark, de sporthal en de kinderopvang gegarandeerd. In juli zullen het containerpark en de sporthal twee dagen niet bereikbaar zijn met de wagen voor het affrezen van de toplaag van het bestaande asfalt. De concrete timing volgt later. Halfweg juli moeten de werken achter de rug zijn. (VDI)