Hallebedevaart vanuit Wakken 15 mei 2018

03u02 0

De confrerie van Halle organiseert op vrijdag 18 en zaterdag 19 mei opnieuw een bedevaart naar Halle vanuit Wakken. De deelnameprijs bedraagt 25 euro. In de prijs inbegrepen zit op donderdag 17 mei om 18 uur een misviering in de kerk van Wakken. Vertrekken gebeurt op vrijdag 18 mei om 3 uur op de parking van café Molenhof in de Molenstraat 15 en een half uur later vertrekt de bedevaart. 's Avonds is er een overnachtingsplaats in Kester, waar om 20.30 uur halt gehouden wordt. Op zaterdag 19 mei trekt de groep om 4 uur verder. Rond 12.30 uur is de aankomst in Halle voorzien. Wie met de bus reist, betaalt 10 euro extra. Die vertrekt om 5.30 uur in Wakken. Inschrijven kan nu donderdag 10 mei vanaf 10 uur in café Molenhof of via Jacques Moerman op 0473/64.54.44 of Daniël Demeyer op 056/60.69.11. Meer info: http://confrerie-olv-halle-van-wakken.blogspot.com/. (VDI)