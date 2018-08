Gevel brouwerij Riva krijgt plek in nieuw woonproject 24 augustus 2018

02u27 0

De voorgevel van de in 2007 failliet verklaarde brouwerij Riva - ooit nog opgericht door de familie De Splenter - zal geïntegreerd worden in een nieuw sociaal woonproject. Dat raakte bekend in de marge van de goedkeuring van het project door de provinciale deputatie en Vlaamse regering. De voorkant van de brouwerij is sinds 2009 beschermd, maar ligt er wel wat verloederd bij.





85 huizen

Aan de overkant van de gevel in de Wontergemstraat komt een zone voor kleine en middelgrote bedrijven van 3,3 hectare en een woonzone met plaats voor 85 huizen. "Achter de gevel zelf is er plaats voor een sociaal woonproject. Dit kunnen meergezinswoningen, maar ook appartementen zijn", aldus burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht).





"De precieze invulling bepalen we eind dit jaar, als we met de projectontwikkelaars rond de tafel zullen zitten om het uitvoeringsplan op te maken. Aan de voorkant van de nieuwe woon- en KMO-zone moet ook nog een element komen dat verwijst naar de vroegere brouwerij. Wat dat is zullen we in samenspraak met de architect bepalen." Dentergem hoopt in 2020 met de werken te kunnen starten.