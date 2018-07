Gemeenten onder toezicht door vogelziekte 11 juli 2018

02u26 0

Enkele gemeenten in onze regio moeten maatregelen treffen nadat in een pluimveedebrijf in Zulte de besmettelijke vogelziekte van Newcastle werd vastgesteld. Het Federaal Voedselagentschap zette een toezichtsgebied rond het bedrijf uit van 10 kilometer.





Dat betekent dat pluimveebedrijven in het gebied waar de gemeenten in Waregem, Anzegem, Dentergem, Wielsbeke, Oostrozebeke, Desselgem en Ooigem hun pluimvee niet mogen verhandelen. En dat ten minste tot 26 juli. Bij de pluimveehouders die getroffen zijn klinkt het dat dit een financiële ramp is. "Alle professionele pluimveehouders moeten een bedrijfsinventaris overmaken aan het Voedselagentschap", zegt het FAVV. "Het verplaatsen van wedstrijdduiven en andere in gevangenschap gehouden vogels is toegestaan in het toezichtsgebied, maar zij mogen deze zone niet verlaten. Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee, duiven en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden."





Bij het pluimveebedrijf uit zulte werd de ziekte van Newcastle vastgesteld. Dat is een erg besmettelijke ziekt en kan alle soorten pluimvee en vogels besmetten. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden zenuwziekten en een massale sterfte op. Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet eten of drinken of via de lucht. Voor de mens is de ziekte niet gevaarlijk. (AHK)