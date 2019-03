Gemeente organiseert gratis lentereceptie voor alle inwoners VDI

25 maart 2019

13u45

Bron: VDI 0 Dentergem Het gemeentebestuur nodigt op zondag 31 maart voor het eerst al zijn inwoners uit op een gratis receptie. De ‘Lentedrink’ gaat van 11 tot 13 uur door op het plein voor het gemeentehuis.

Voorheen organiseerde de gemeente een receptie voor nieuwe inwoners, maar omdat er niet altijd veel mensen op af kwamen viel het besluit het evenement open te trekken naar alle inwoners en dat onder de nieuwe naam ‘Lentedrink’. Het is de eerste receptie voor inwoners in zijn soort, want met nieuwjaar organiseert de gemeente enkel een nieuwjaarsreceptie voor personeelsleden.

Er is die zondag ook een optreden van coverband De Kemels. Voor kinderen zijn er springkastelen en een schminkstand. Bij slecht weer gaat de Lentedrink door in het JOC in de Wontergemstraat 7.