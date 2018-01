Gelekte snelheidscontroles na interne vergissing 02u29 0 Dentergem Een intern document met een gedetailleerd overzicht van de geplande snelheidscontroles in de politiezone Midow (Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke en Wielsbeke) tijdens de maand januari is per abuis via e-mail naar een beperkte adressenlijst verstuurd.

Dat gebeurt maandelijks, maar minder gedetailleerd en zonder de namen van de deelnemende agenten erbij. Die stonden er dit keer wél bij en dat was allesbehalve de bedoeling.





Eén van de bestemmelingen zorgde voor verdere verspreiding op sociale media en de Facebookpagina PolCon en dat lokte nogal wat reacties uit bij veel Facebookgebruikers.





"Wie zorgde voor de verdere verspreiding, is onduidelijk", aldus verkeerscoördinator Nick Trigaut. "We zullen geen energie steken in het opsporen van die persoon. Maar er is wél beslist om de geplande acties vanaf nu niet meer per mail te verzenden. Op die manier zullen dergelijke vergissingen in de toekomst vermeden worden. Geplande verkeersacties zullen wel nog op onze website geconsulteerd kunnen worden."





Plan veranderd

Voor wie denkt de rest van de maand perfect op de hoogte te zijn van alle snelheidscontroles in de politiezone Midow, is er aan voor de moeite.





Ondertussen zijn de locaties en tijdstippen van de controles veranderd. (LSI)