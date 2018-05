Fotozoektocht met Kloosterhof 30 mei 2018

Dienstencentrum Kloosterhof organiseert vanaf juni tot en met eind augustus een tweede keer een fotozoektocht in Wakken. Dat gebeurt in samenwerking met woonzorgcentrum OLV van Lourdes. De deelname is gratis. Formulieren zijn te verkrijgen aan de recepties van beide organisaties. De tocht verloopt over landelijke wegen en is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De afstand bedraagt 2,5 kilometer en onderweg beantwoord je 27 vragen. De prijsuitreiking vindt plaats op 10 september. (VDI)