FOTOREEKS: Drie kleuterkoppeltjes treden

in huwelijksbootje VDI

21 februari 2019

16u17

Bron: VDI 0 Dentergem Naar aanleiding van het schoolfeest van de Mikadoschool komend weekend traden er donderdag op het gemeentehuis drie kleuterkoppeltjes in het huwelijk.

De school viert op zaterdag 24 februari zijn jaarlijkse schoolfeest. “Dat gebeurt onder de noemer ‘Geluksvogels onderweg’, zegt directrice Els Desmet. “De kleuters gaan er hun beste beentje voorzetten met dansjes op het Mikado Got Talent-podium. De kinderen uit de lagere school kunnen er een talent naar keuze demonstreren. Alle leerlingen van de school brengen er ook het gelukslied. Om al in de juiste sfeer te raken hebben we drie kleuterkoppeltjes laten trouwen op het gemeentehuis.”

De ceremonie gebeurde met alles erop en eraan: kleutertjes in de juiste outfit, ringen, bloemen en schepen Bart De Keukeleire die alles in goede banen leidde.

De koppeltjes die elkaar het jawoord gaven waren Odiel Maes en Olivia Galle, Warre De Coninck en Aurélie Derycke en Lucas Vande Papeliere en Louise Vervaeke.