FOTO: Kinderen Veldschool helpen padden overzetten VDI

04 maart 2019

14u06

Bron: VDI 0

Rond deze tijd van het jaar trekken padden, salamanders en kikkers massaal van hun overwinternesten naar hun broedplaatsen. Her en der organiseren verschillende organisaties paddenoverzetacties om de diertjes veilig straten te laten oversteken. Ook de leerlingen van de Veldschool organiseerden zo’n actie.

”We besloten dit jaar om de amfibieën een handje toe te steken”, vertelt juf Ellen Fieuw. “Voorzien van emmers, lampen en fluojassen trokken we reeds twee keer met de kinderen op pad. Het was heerlijk om iets nuttigs voor de natuur te kunnen doen. We willen onze aanwezige helpertjes dan ook bedanken!”.