Focus8720 zwaait Tony Vandemaele uit met bedankingsfeestje VDI

19 maart 2019

13u48

Bron: VDI 0 Dentergem Vrienden en partijgenoten van Tony Vandemaele (70) hebben voor hem een bedankingsfeestje georganiseerd. Hij verliet in januari na achttien jaar de lokale politiek. Hij begon zijn politieke carrière bij oppositiepartij Stap 4, zetelde dan als onafhankelijke en stond nadien aan de wieg van nieuwe oppositiepartij Focus8720.

Tony begon zijn politieke carrière bij de sportraad van Dentergem. “Sport is waar mijn passie lag”, zegt hij. “Ik was voetballer bij KZ Dentergem, tot mijn carrière na een ongeval onderbroken werd. Later werd ik gepolst om deel uit te maken van politieke beweging Stap 4 en zo is de bal aan het rollen gegaan.”

Tegengewicht

Over de reden waarom hij in de politiek ging, is hij duidelijk: “Met Eendracht was er een machtsblok en in mijn ogen moet er altijd iemand wat tegengewicht bieden. Absolute macht is niet goed. Er moeten controlemechanismen zijn en met een tweede partij in Dentergem konden we dat realiseren. Ik ben blij dat ik die taak heb kunnen uitvoeren”, klinkt het.

Tony nam in oktober vorig jaar nog mee aan de gemeenteraadsverkiezingen als lijstduwer. “Een bewuste keuze, om vooral jongeren in de partij te ondersteunen”, legt hij uit. “Voor mij was het duidelijk dat ik geen actieve rol meer zou opnemen. Dat laat ik nu over aan mijn dochter Joke, die sinds januari in de gemeenteraad zetelt.”

Tony wil zich de komende tijd storten op het vijftigjarig jubileum van de Dentergemse elitekoers, georganiseerd door Sport- en Feestkomité De Zwaluw. Hij zoekt nog foto’s voor een begeleidende tentoonstelling.