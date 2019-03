Focus8720 pleit voor Dentergems klimaatplan VDI

22 maart 2019

14u57

Bron: VDI 0 Dentergem Oppositiepartij Focus8720 hield op de gemeenteraad een pleidooi voor de opmaak van een klimaatplan.

“Met dit plan engageert de gemeente zich om energie te besparen, zijn energie-efficiëntie te verhogen en in te zetten op duurzame energiebronnen”, verduidelijkt raadslid Joke Vandemaele. “Het gaat verder dan C02-uitstoot alleen en ook de economische en sociale aspecten mogen we daarbij niet uit het oog verliezen. Het moet bovendien plaats krijgen in alle beleidsdomeinen, van bouwen en wonen tot integraal waterbeheer, mobiliteit en ruimtelijke ordening.”

Samenwerking

Focus8720 stelt daaromtrent een nauwere samenwerking met andere organisaties, de provincie en bedrijven voor. “Enkele acties die in de opmaak van zo’n klimaatplan passen zijn bijvoorbeeld het toekennen van een bijkomende eenmalige gemeentelijke premie voor energiebesparende verbouwingen, extra inspanningen leveren voor het onderhoud en de uitbouw van (trage) fiets- en wandelwegen en verenigingen stimuleren om op evenemnten met herbruikbare bekers te werken. We pleiten er ook voor een overkoepelend klimaatschepen aan te stellen.”

“Mensen willen er niet naar handelen”

De gemeente is niet van plan op het voorstel in te gaan. “Iedere schepen heeft binnen zijn of haar domein een verantwoordelijke functie en volgt die op”, aldus burgemeester Koenraad Degroote. “We kunnen dit wel overwegen als er in 2020 een nieuwe beleids- en beheerscyclus komt en daar een luikje ‘klimaat’ in stoppen. Verenigingen en inwoners omtrent acties sensibiliseren gebeurde al door dit onderwerp in ons infomagazine te publiceren. De mensen weten het wel, maar willen er niet naar handelen. Bij de Mooimakers-campagne was er wel veel bereidheid van mensen om te helpen zwerfvuil te rapen, dus dat is een positieve evolutie.”

Joke Vandemaele: “Dit is volgens ons de verantwoordelijkheid deels afschuiven en de kop in het zand steken over wat wel zou kunnen gebeuren. Een gemiste kans om het goede voorbeeld te geven. Er is geen bereidheid om het bewust anders te doen.”