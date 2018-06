Focus8720 hekelt defecte speeltoestellen 30 juni 2018

Oppositiepartij Focus8720 ontdekte dat de toestand van sommige speelpleintjes aan het begin van de zomervakantie zorgwekkend is. "In elke gemeente zijn er tekortkomingen", zucht raadslid Tony Vandemaele. "In Dentergem en Oeselgem is er heel wat onkruid en verloedering, net als enkele kapotte toestellen en onveillige situaties. De gemeente wijdt dit aan een tijdelijk personeelstekort en het ontbreken van een klein freestoestel. Daarop stelde ik mijn freestoestel ter beschikking, maar dat mocht niet baten. Ouders kwamen bij mij al klagen dat dit met een schoolvakantie voor de deur eigenlijk niet kan." OCMW-voorzitter Trees De Smet belooft beterschap. "Half juli ten laatste krijgen we nog extra wisselstukken. De toestellen zullen ook een extra laagje verf krijgen. Op vlak van onkruidbestrijding kijken we naar jobstudenten." (VDI)