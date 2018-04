Finalisten Dentergemse Duim bekend 20 april 2018

De lokale sp.a-afdeling heeft vier finalisten gevonden die in aanmerking komen voor hun Dentergemse Duim. Die wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt en bekroont telkens een verdienstelijke inwoner. De personen die na feedback van het publiek in aanmerking komen zijn kunstenaar Gilbert 'Beritos' Vangampelaere, Annie Verschuere die sjaals breit voor het Kinderkankerfonds, Jeanette Destoop die kledij, meubilair en andere spullen voor de armen inzamelt en Marc Marijse en Josiane Saelens die al sedert 1986 vrijwilliger zijn in het Wakkense rusthuis.





Andere genomineerden die niet bij de finalisten raakten waren de vzw Sociale Dierenhulp, Lucien Carton, Jean-Marie Malfait, mantelzorger Bea, vuilruimer Willy en de oversteekhulpen van basisschool Mikado.





De prijsuitreiking vindt op 4 mei plaats. (VDI)