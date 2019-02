Fien en Telly wagen hun kans in Homo Universalis VDI

08 februari 2019

13u56

Bron: VDI 0 Dentergem Naast dorpsgenoten Ewoud en Jurgen uit Emelgem wagen met Fien Luyckx (28) uit Oostrozebeke en Telly Claus (40) zich nog twee streekgenoten uit onze regio aan ‘Homo Universalis’.

Fien en Telly doen vanaf maandag 11 februari mee aan de populaire rubriek van het één-programma Iedereen Beroemd. Elke weekdag wagen ze zich aan een knotsgekke opdracht waarbij per aflevering een van de honderd kandidaten afvalt.

Fien is beroepshalve apothekeres in Kluisbergen en speelt volleybal bij DVH Wielsbeke. Ze was twaalf jaar actief bij de lokale KSA. Fien wil vooral creatieve proeven spelen, al hoopt ze met haar balgevoel ook enkele sportieve proeven te mogen spelen.

Telly is gehuwd met Annabelle Maes en runt transportbedrijf Tell-ex. Samen hebben ze met Lucas (16) en Floris (7) twee zonen. Hij hoopt vooral op fysieke proeven.

Iedereen Beroemd is elke weekdag om 19.40 uur op één te zien.