Extra schuilhokjes aan bushaltes 19 maart 2018

02u42 0

Na overleg met De Lijn is beslist dat er een extra schuilhokje komt aan de rotonde met De Vierschaar in Dentergem. Oppositiepartij Focus8720 voerde eerder dit jaar al actie aan het punt omdat veel scholieren er de bus nemen, maar er niet kunnen schuilen bij slecht weer. De Lijn gaat nu een extra hokje plaatsen, maar niet aan de halte op de Staatsbaan, maar op de Deinzebaan omdat daar meer plaats is. Eind mei moet het er staan. De komende weken wordt ook werk gemaakt van een schuilhokje op het Kerkplein in Oeselgem. Focus8270 vroeg ook een schuilhokje aan de Wapenplaats in Wakken, maar dat komt er pas volgende legislatuur. (VDI)