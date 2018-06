Etalagezoektocht als eerbetoon aan heemkundige 21 juni 2018

De jaarlijkse etalagezoektocht in aanloop naar de zomerkermis is dit jaar een eerbetoon aan heemkundige Eric Bekaert, die vorig jaar overleden is.

Deelnemers moeten in de etalages van vijftien lokale handelszaken zoeken naar tips en hints rond historisch Dentergem. "Eric was een goede vriend en we vonden het wel een mooie ode aan hem en het vele werk dat hij op geschiedkundig vlak voor de gemeente heeft verricht", vertellen organisatoren Freddy Vanmaele en Erik De Loof. "Eric heeft verschillende naslagwerken geschreven rond de lokale geschiedenis en had ook een populaire reeks in een lokale krant. Door bepaalde zaken te verwerken die hij aangekaart heeft, willen we zijn opzoekwerk verder laten leven."





Hints

Meedoen aan de zoektocht kan nog tot en met 16 juli om 20 uur. Deelnemers krijgen een lijst met etalages en daar moeten ze op zoek naar hints om de volgende locatie te vinden. Ze bevinden zich allemaal in een straal van vijf kilometer rond de kerk. De zoektocht bestaat uit een eerste deel en een slotopdracht. Door mee te doen, ontdek je waar je op het einde je antwoordblad moet achterlaten.





Deelnameformulieren zijn te verkrijgen bij Huis Arickx in de Statiestraat 5 of bij Erik De Loof in de Meulebekesteenweg 24. Deelnemen kost vijf euro.





(VDI)