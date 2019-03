Eetfestijn steunt wielerteam 1.000 km voor Kom op tegen Kanker VDI

18 maart 2019

15u06

Bron: VDI 1 Dentergem Gino Bearelle voert al enkele jaren een moedige strijd tegen kanker. Samen met zijn vrouw Greet Naessens organiseert hij op zaterdag 23 maart vanaf 18.30 uur een eetfestijn ten voordele van Kom op tegen Kanker.

De opbrengst gaat naar het fietsteam MIPS tegen Kanker dat in vier dagen 1.000 kilometer tegen kanker fietst. Zij moeten 5.000 euro voor hun team inzamelen.

Het eetfestijn vindt plaats in het JOC in de Wontergemstraat 7. Er staat een lentebarbecue of een vegetarisch alternatief op de menukaart. Het aperitief is inbegrepen. Volwassenen betalen 20 euro per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 10 euro. Inschrijven kan via 051/63.59.67 of via Decoratie Jan Galle tijdens de openingsuren van de winkel. Ook mogelijk via www.mipstegenkanker.be.