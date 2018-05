Een appel per dag... levert een fotoprijs op 04 mei 2018

Voedselfotograaf Wesley Dombrecht (38) is voor het tweede jaar op rij in de prijzen gevallen op het Pink Lady Food-fotografiefestival in Londen. Zijn foto van een appel onder een stolp leverde hem de derde plaats in de categorie 'An apple a day' op. Een andere foto met een octopus bezorgde hem ook nog een finaleplaats. "De foto met de appel is eerder toevallig ontstaan toen ik een nieuw soort belichting uitprobeerde", vertelt Wesley. Vorig jaar sleepte Wesley in dezelfde wedstrijd al de eerste prijs in de wacht met een foto van een hangende makreel. Meer werk van Wesley is te bewonderen op www.foodshot.be. (VDI/SVR)