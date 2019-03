Dronken bestuurder die over rotonde rijdt na ruzie met schoonbroer moet alcoholslot laten installeren Siebe De Voogt

19 maart 2019

13u24 0 Dentergem Een 29-jarige man uit Bissegem moet voor één jaar een alcoholslot in zijn wagen installeren nadat hij onder invloed van alcohol over een rotonde reed en in een voortuin belandde in Dentergem.

D.D. (29) uit Bissegem verloor op 26 augustus 2018 rond 2 uur de controle over zijn stuur in de Deinzestraat in Dentergem. Hij reed over een rotonde en kwam uiteindelijk tot stilstand in de haag van een voortuin. De man raakte niet gewond, maar hij had wel 2,28 promille alcohol in zijn bloed. “Hij was een avondje naar zijn zus en schoonbroer geweest”, pleitte zijn advocate dinsdagmorgen in de Brugse politierechtbank. “Hij dronk wat bier en zou aanvankelijk blijven slapen. Hij kreeg echter ruzie met zijn schoonbroer en is dan maar naar huis vertrokken. Dronken was hij echter niet. Mijn cliënt was zo emotioneel dat hij verstrooid was en de controle verloor.” De politierechter legde D.D. twee maanden rijverbod op en 1.600 euro boete, waarvan de helft effectief. De man moet ook voor een jaar een alcoholslot installeren in zijn wagen.