Drie generaties aan roer Goethalsmolen ERFGOED VAN 230 JAAR OUD ZONDAG GRATIS TE BEZOEKEN VALENTIJN DUMOULEIN

28 april 2018

02u26 1 Dentergem De Goethalsmolen zwaait zondag voor het eerst dit jaar zijn deuren open voor het grote publiek. De molen wordt gerund door drie meester-molenaars van drie generaties van dezelfde familie: Hubert (81) zijn zoon Christ (51) en kleindochter Ann-Sophie (24).

De statige molen dateert van eind 18de eeuw en raakte in 1922 in het bezit van de familie Goethals. Die zorgt al 96 jaar met gepaste trots voor het flink uit de kluiten gewassen stuk erfgoed. De molen moest het lange tijd zonder wieken stellen, maar dankzij de inspanningen van pater familias Hubert en flink wat subsidies kwam daar in 2012 verandering in. "Sindsdien is de molen maalvaardig en pletten we er lijnzaad voor olie en malen we er tarwe voor graan", glundert Hubert. "Die molen is mijn lange leven. Ik leerde indertijd van mijn vader de kneepjes van het vak en ben er nog altijd door gepassioneerd. Zozeer zelfs dat mijn vrouw vaak grapt dat ik een slag van de molen gekregen heb. (lacht)."





Nieuwjaarsgeschenk

Zijn hobby beoefent Hubert niet alleen, want ook zoon Christ en kleindochter Ann-Sophie zijn door de molenmicrobe gebeten. "We volgden de werken van dichtbij, maar raakten pas echt intens betrokken toen pa ons als nieuwjaarsgeschenk een molenaarscursus gaf. Toen konden we wel niet anders dan er ons wat meer in verdiepen", knipoogt Christ. "We volgden een theoretische lessenreeks en daarna moesten we nog honderd uren praktijk volgen op onder andere water- en windmolens. In 2016 hebben we officieel ons diploma gekregen en mogen we ons ook meester-molenaar noemen." Ondertussen draait het duo al twee seizoenen mee. "Ik ben wellicht een van de jongste molenaars, maar dat houdt me niet tegen om hier voluit voor te gaan", vertelt Ann-Sophie. "Ik doe dit vooral omdat de familiegeschiedenis zo in leven blijft, maar tegelijk ben ik ook enorm geïnteresseerd in de achterliggende historiek van molens in het algemeen. Dat erfgoed stilaan verloren en ik ben blij dat wij die kennis nu wel nog kunnen doorgeven."





Sterk team

De molen heeft met cultuurraadvoorzitter Ludwig Vankeirsbilck nog een andere afgestudeerde meester-molenaar en met dorpsgenoot Filip Van Steenbrugghe en Jozef Bekaert uit Sint-Baafs-Vijfe zijn er nog twee stagiairs in opleiding. "Zondag staan we paraat om op de Vlaamse Molendag bezoekers gratis te ontvangen", vertelt Christ. "Het is de uitgelezen kans voor mensen om alles over dit monument te weten te komen. Op andere dagen is de molen ook op afspraak in groep te bezichtigen, maar dan vragen we wel een kleine bijdrage. Zo dromen we er van om met giften een bakoven te plaatsen en workshops te geven."





De Goethalsmolen is nu zondag van 10 tot 18 uur te bezichtigen. Meer via de Facebookpagina Goethalsmolen.