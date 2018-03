Dorpskern vier maand na datum afgewerkt 17 maart 2018

02u28 0 Dentergem De inwoners van Oeselgem hebben er lang moeten op wachten, maar sinds donderdagnamiddag kunnen ze opnieuw probleemloos de Wakkensesteenweg nemen.

De laatste fase van de dorpskernvernieuwing zit er officieel op, maar wel vier maanden later dan verwacht. Het koude weer bleek de grote spelbreker.





In anderhalf jaar tijd kregen een deel van de Brugstraat en de Deinzestraat een nieuwe asfaltlaag en ook de voet- en fietspaden werden aangepakt. Voorlopige kroon op het werk was de renovatie van het Kerkplein, dat volledig werd heraangelegd met roodbruine klinkers. Daar klonk de gemeente eind oktober zelfs al eens op met zijn inwoners. Vanaf 17 november zou er enkel nog een stukje Wakkensesteenweg van aan het Kerkplein tot net over café 't Hof van Vlaanderen aangepakt worden. "Het leek een routineklus, maar dat is wel even anders uitgedraaid", beaamt burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht). "De aannemer heeft brute pech met het weer gehad. In december waren er een paar dagen intense sneeuwbuien en ook in januari en februari dook het kwik regelmatig onder het vriespunt. De aannemer heeft zelfs één keer in koude temperaturen geprobeerd een onderlaag aan te leggen, maar die klus moest hij opnieuw doen omdat er te veel oneffenheden waren ontstaan. Er zat niks anders op dan te wachten tot het beter weer werd." Bij basisschool Mikado zijn ze alvast verheugd dat de werken er eindelijk opzitten. "Onze kinderen konden gelukkig via het Rosalie 't Feltplein afgezet worden, maar een pretje was het niet", beaamt directrice Els Desmet. "Gelukkig beschikken we nu aan de voorkant van de school over zes nieuwe openbare parkeerplaatsen die van pas komen voor ouders die hun kinderen afzetten of ophalen."





(VDI)