Dog Eat Dog topt affiche Sleuterrock 14 april 2018

Het gezellige muziekfestival Sleuterrock is vandaag aan zijn zestiende editie toe. Voortaan prijken er niet langer tributebands op de affiche, maar kan je er 'gewone' muziekgroepen aan het werk zien. Om werk te maken van enkele topacts heeft de organisatie zijn budget opgekrikt. Absolute headliner vanavond is de Amerikaanse band Dog Eat Dog, oa. bekend van de hit 'Who's The King'. Zij brengen een mix van punkrock, hiphop en metal. Talent uit eigen land is er met de rappers van Uberdope en metalacts Fields of Troy en Ironborn. Nadien zijn er plaatjes van DJ Spanky. De extra grote festivaltent staat op het Kerkplein. (VDI)