Dieven pikken fietsen maar laten ook tweewielers achter 01 maart 2018

Twee personeelsleden van de voedingszaak In De Klok, langs de Molenstraat in de Dentergemse deelgemeente Wakken, keken enkele dagen geleden raar op toen ze merkten dat hun fietsen verdwenen waren. Gestolen, zo bleek, door twee jonge kerels die tevoren in de winkel enkele aankopen hadden gedaan. Het duo was naar de winkel gekomen op twee mountainbikes. Ze zetten die tegen de gevel aan de zijkant van de winkel. Toen ze na hun aankopen weer weggingen, lieten ze hun oog vallen op de niet-afgesloten fietsen van de twee medewerkers. Eén van de tweewielers is inmiddels weer terecht: de fiets werd teruggevonden in Zulte. (VHS)