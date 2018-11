Dierenarts krijgt 18 maanden effectief voor betrokkenheid in drugslabo 15 november 2018

02u26 0 Dentergem Een 67-jarige dierenarts uit Dentergem is gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar met uitstel, waarvan 18 maanden effectief, en een geldboete van 30.000 euro.

Dierenarts Ignaas V. voerde tonnen chemische producten in die kunnen dienen voor de aanmaak van synthetische drugs. Hij speelde volgens het openbaar ministerie een cruciale rol in de organisatie van het transport en de levering, die op 5 januari 2012 in een Waalse loods arriveerde.





Drugsbende

De lading was officieel bedoeld voor een adres in Leuven, maar nadat de vrachtwagenchauffeur telefonisch contact had met een Nederlands nummer wijzigde het traject en wees Ignaas V. hem de weg naar de loods. Met de 17,6 ton formamide zou zo'n 7.360 kilogram amfetamines en MDMA, goed voor 8 miljoen gebruikersdosissen, gemaakt kunnen worden. De chemische producten dienden voor een Nederlandse drugsbende die in een labo synthetische drugs maakten. Volgens zijn advocaat wist hij niet helemaal niet waarvoor de stoffen werden gebruikt. Ze vroegen de vrijspraak.





Tijdsverloop

Het hof is hem daar niet in gevolgd en veroordeelde de dierenarts tot een gevangenisstraf van vijf jaar met uitstel en een geldboete van 30.000 euro. De man kreeg in eerste aanleg zeven jaar cel en een geldboete van 90.000 euro, maar omwille van het tijdsverloop gunt het hof hem een mildere straf.





(DJG)