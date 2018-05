Deze creatieve speelboxen maken kans op Gouden Kinderschoen 16 mei 2018

02u26 0 Dentergem Het team van de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang Scoebidoe maakt kans op 'De Gouden Kinderschoen'.

Die prijs, uitgereikt door de Vereniging van Steden en Gemeentes (VVSG), bekroont de inzet en investeringen van lokale besturen op vlak van kinderopvang. Scoebidoe maakt kans op die prijs met zijn zestien mobiele speelboxen. "Het gaat om speelklare dozen met al het nodige materiaal voor een bepaalde activiteit", vertelt OCMW-voorzitster Trees Desmet. "In elke box zit een blad met uitleg waardoor kinderen redelijk zelfstandig aan de slag kunnen. Er zijn oa. een feest-, kunst- en beroepenbox.





Fantasie

De beroepenbox stimuleert bijvoorbeeld de fantasie bij kinderen. Ze krijgen een bepaald beroep toegewezen en kunnen hierbij kiezen om dit beroep helemaal vrij in te vullen. Zo gaat elk kind op in zijn eigen fantasie, in zijn of haar eigen beroep."





Scoebidoe heeft vijf locaties. Om de drie maand schuiven de boxen door van de ene naar de andere plek.





Gent

Dentergem neemt het in de categorie 'Schoolgaande kinderen' o.a. op tegen grote steden als Gent en Sint-Niklaas. Stemmen kan nog tot en met dinsdag 21 mei via www.goudenkinderschoen.be/stem/2018/kind-schoolgaand.





(VDI)





Meer over Scoebidoe