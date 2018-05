Dentergemse Duim voor Marc en Josianne 15 mei 2018

De lokale sp.a-afdeling heeft haar eerste Dentergemse Duim aan rusthuisvrijwilligers Marc Marijse (70) en Josianne Staelens (65) geschonken. Het koppel werkt al 32 jaar als vrijwilliger in woonzorgcentrum O.L.V van Lourdes in Wakken. "We zijn indertijd in het rusthuis beginnen helpen omdat mijn vader er woonde", vertelt Josianne. "Toen was zuster Mathilde er nog directrice en er bestond een werkgroep van vijf koppels om allerlei feestelijkheden in goede banen te leiden. Ons werd gevraagd daarbij te komen en we hebben dat met plezier gedaan. Ook nadat mijn vader in 1992 stierf zijn we blijven helpen."





Aan de onderscheiding is naast het kunstwerk van de Duim ook een geldprijs van 250 euro verbonden. "De trofee heeft thuis al een mooi plaatsje gekregen. Met de geldprijs zouden we graag iets voor de bewoners doen. We zouden deze zomer graag een ijskar laten komen om hen te trakteren."





(VDI)