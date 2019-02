Dentergem huldigt zijn sportkampioenen VDI

01 februari 2019

16u38

Bron: VDI 0 Dentergem Het JOC was recent het epicentrum voor sportminnend Dentergem. De gemeente plaatste er zijn sportkampioenen van het voorbije jaar in de kijker.

De titel van Sportvrouw van het Jaar gaat naar Jade Lenaers. De wielrenster, actief bij Doltcini-Van Assche Development Team behaalde de prijs ook al eens in 2017 en bevestigt dus met haar talent. Ze behaalde als eerstejaarsjunior goud op het BK ploegentijdrit en zilver op het BK op de weg bij de juniores. Ze werd ook Vlaams kampioene en West-Vlaams kampioene en dat al voor he vierde jaar op rij.

Sportman van het Jaar is Henri Vandenabeele. Hij is wielrenner bij het Waalse Crabbé Toitures-CC Chevigny en imponeerde in het provinciaal kampioenschap van Waals-Brabant-Namen. Hij hielp ook mee Remco Evenepoel aan zijn regenboogtrui op het WK in Innsbruck. Zel werd hij 56ste. Zijn mooiste resultaat behaalde hij in Frankrijk in de vierdaagse Alpenkoers Tour du Valromey. Hij reed er twee dagen in de leiderstrui en werd tweede in de eindstand.

Er was ook een speciale titel van Laureaat Sportverdienste en die ging naar Eric Vansteenkiste van voetbalclub KZ Dentergem. Zij onbaatzuchtige vrijwilligerswerk voor de club leverde hem de titel op. Hij zorgt er oa. voor dat het terrein in goede staat is en staat ook in voor allerhande herstellingswerken. Hij doet ook het onderhoud van de kleedkamers.

De Beloftevolle Jongeren zijn dit keer Jana Van Compernolle en Ilona D’Haenens. Atletiekster Ilona sloot zich aan bij atletiekclub Deinze en werd al provinciaal kampionene op de 60 meter sprint, proviciaal kampioen verspringen en provinciaal kampioen estafette 4x60 meter. Wielrenster Jana behaalde twee overwinningen. Haar sportieve hoogtepunt was een zilveren medaille op het provinciaal kampioenschap in Veurne.

Sportploeg van het Jaar was de U17 van KZ Dentergem.