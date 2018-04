Dentergem Doorkruist op erfgoedapp 24 april 2018

Op de Erfgoedapp - die gratis te downloaden is via Google Play en de Apple Store - heeft nu ook Dentergem een eigen erfgoedroute. Onder de noemer Dentergem Doorkruist vind je er een tour met 29 cultuurhistorische plaatsen in alle deelgemeentes terug.





"Per plaats krijg je achterliggende info aan de hand van beeld, geluid en tekst", weet cultuurraadvoorzitter Ludwig Vankeirsbilck. "Per locatie kan je doorklikken en info opvragen. Op een tiental plaatsen in Dentergem komt een bordje met het logo van de app en een QR-code die mensen via de app kunnen inscannen. Bedoeling is om op een beknopte manier toeristen te tonen dat Dentergem een interessant verleden heeft. (VDI)