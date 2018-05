Dentergem dagvaart Nationale Bank in Optima-zaak 18 mei 2018

03u01 0

Het gemeentebestuur is nu ook overgegaan tot het dagvaarden van de Nationale Bank.





Dat doen ze in de nasleep van de Optima-affaire. De gemeente heeft nog 1,3 miljoen euro van de failliete bank tegoed en wil die via juridische weg recupereren. Een verrassing is de dagvaarding niet. De gemeente stelde Optima in september vorig jaar al in gebreke, een logische eerste stap voor er een dagvaarding volgt.





"We zijn overigens niet alleen en staan zij aan zij met de curatoren om de Nationale Bank voor zijn verantwoordelijkheid te plaatsen", aldus burgemeester Koenraad Degroote.





"Er lopen momenteel drie gerechtelijke procedures voor de burgerlijke rechtbank. Samen viseren die zowel de bestuurders en directieleden van de Optima Bank, de Optima Group en de Nationale Bank van België, met als doel financiële compensatie te bekomen.





(VDI)