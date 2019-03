Dealer die betrapt werd op Cirque Magique riskeert twee jaar cel: “Alle miserie is begonnen na het faillissement van mijn stukadoorsbedrijf” Lieven Samyn

12 maart 2019

15u38 0 Dentergem Een 45-jarige man uit Dentergem riskeert een celstraf van twee jaar nadat hij in augustus 2017 op het dancefestival Cirque Magique in Ledegem betrapt werd met xtc en cocaïne op zak. Daarnaast eist de openbare aanklager ook een boete van 16.000 euro en een verbeurdverklaring van 36.750 euro. Ook zijn ex-echtgenote zat mee op het beklaagdenbankje. Het koppel hield er dankzij de drugsverkoop een luxueuze levensstijl op na.

Ondanks de aangekondigde drugscontroles wandelde Stefaan M. op 5 augustus 2017 doodgemoedereerd het festivalterrein van Cirque Magique in Ledegem binnen. Het bekwam hem slecht, want de zestig xtc-pillen en de cocaïne die hij op zak had, bleven niet onopgemerkt bij de fouilles. Nog dezelfde avond volgde een huiszoeking in zijn riante huurvilla op de Tieltseweg in Dentergem. De speurden vonden overal verspreid in het huis achthonderd xtc-pillen, een kilogram cocaïne en veel geld. Zijn echtgenote S.V. (38) bleek onder invloed van drugs en vloog net als Stefaan M. in de cel. Hij heeft er vier maanden verbleven, zij de helft. Hun relatie heeft de drugsavonturen niet overleefd.

Wanbetalers

Alleen Stefaan M. stond dinsdag in Kortrijk terecht voor de verkoop van drugs. De openbare aanklager vorderde twee jaar cel, een boete van zestienduizend euro en de verbeurdverklaring van 36.750 euro. “Alle miserie is begonnen na het faillissement van het stukadoorsbedrijf dat ik zeventien jaar samen met mijn broer heb gerund”, vertelde hij aan de rechter. “Wanbetalers, personeel dat niet meer opdaagde,... plots ging het snel.” Samen met S.V richtte hij nog een tweede bedrijfje op, maar ook dat ging op de fles. “Ik hoop dat ik door één slecht jaar niet mijn hele leven vergooid heb”, zuchtte Stefaan M., die lange tijd ook gevoetbald heeft bij onder andere SK Vlamertinge, FC Langemark, Sassport Boezinge en BS Geluveld.

Decadente feestjes

Hij verklaarde zich akkoord om de komende jaren voorwaarden te volgen. Drugsvrij blijven is daar een van. “Dat betekent dat je feestjes als Tomorrowland links zult moeten laten liggen”, gaf de rechter een niet mis te verstane boodschap. Hij verwees daarmee naar de luxueuze levensstijl die het koppel er voor hun arrestatie op nahield. De riante huurvilla, decadente feestjes, reizen,... waren ook hem opgevallen. “De situatie was serieus aan het escaleren. Het was precies een drugswinkel in je huis. Dat het gerecht heeft ingegrepen, kwam niets te vroeg”, besloot de rechter.

Zijn ex-echtgenote riskeert ‘maar’ een voorwaardelijke celstraf van tien maanden en een boete van achtduizend euro voor drugsgebruik en –bezit. Zij is nu receptioniste in een hotel in Knokke. “Ik wil een nieuw hoofdstuk schrijven voor mezelf en mijn zoon.” Vonnis op 2 april.