Dealende stukadoor moet van rechter niet meer terug naar cel (maar zit er ondertussen wel weer in) LSI

02 april 2019

13u41

Bron: LSI 0 Dentergem Een 45-jarige man uit Dentergem die begin augustus 2017 op het dancefestival Cirque Magique in Ledegem met xtc en cocaïne geklist werd, kreeg dinsdag van de Kortrijkse strafrechter een celstraf van twee jaar en een boete van 3.200 euro. De rechter sprak enkel de periode van vier maanden die hij al in voorhechtenis zat uit als effectieve celstraf, op voorwaarde dat hij zich aan enkele voorwaarden houdt. Een daarvan is geen drugs meer gebruiken, maar nog voor het vonnis uitgesproken werd, zat Stefaan M. weer in de cel nadat hij betrapt werd met cocaïne op zak.

De failliete stukadoor uit Dentergem werd in de zomer van 2017 betrapt toen hij, ondanks de aangekondigde strenge controle aan de ingang, met een stevige voorraad xtc en cocaïne probeerde binnen te raken op dancefestival Cirque Magique in Ledegem. Bij een huiszoeking in zijn villa in Dentergem, waar regelmatig decadente feestjes plaatsvonden, trof de politie nog eens achthonderd xtc-pillen, een kilogram cocaïne en veel geld aan. M. zat vier maanden in voorhechtenis en werd toen vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Zijn echtgenote, die onder invloed van drugs was toen de politie kwam aankloppen voor de huiszoeking, zat twee maanden in voorhechtenis.

Alleen Stefaan M. stond terecht voor de verkoop van drugs. Hij vroeg niet meer terug naar de cel te moeten en daar hield de rechter ook rekening mee in zijn vonnis. Spijtig genoeg delfde M. zelf zijn graf, want een dag na de pleidooien vloog hij weer in de cel omdat hij cocaïne op zak had. De rechter verklaarde 12.500 euro drugsgeld verbeurd. Zijn ex kreeg tien maanden cel, waarvan alleen de twee maanden die ze in voorhechtenis zat, als effectieve straf zijn uitgesproken. Zij moet een boete van 1.600 euro betalen en ook voorwaarden naleven.