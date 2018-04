De Bie lanceert nieuwe fruitbiertjes in Singapore 28 april 2018

02u26 1 Dentergem Brouwerij De Bie heeft op de internationale horecabeurs Food & Hotel Asia in Singapore drie nieuwe fruitbieren gelanceerd voor de Aziatische markt. Binnenkort zijn de biertjes ook bij ons te koop.

De Cherry Bie, Passion Bie en Peachy Bie zijn met 3,7 % bewust laag van alcoholgehalte. Volgens de brouwerij zijn de zoete bieren ideaal voor de exotische Aziatische markt, al zijn ze straks ook gewoon bij ons te koop. Op dit moment telt het gamma van De Bie al elf streekbieren, waaronder één fruitbiertje: de Kriekedebie. Straks komen er dus nog eens drie fruitbieren bij. De Cherry Bie is iets minder sterk dan de Kriekedebie, de Passion Bie heeft een passievruchtensmaakje en de Peachy Bie is gebaseerd op perzikken. "In Azië zijn ze voortdurend op zoek naar fruitbieren die zoet zijn en niet teveel alcohol bevatten, zodat ze er meer kunnen van drinken", vertelt Nicolas T'Joen vanuit Singapore. "Bovendien speelt de Aziatische keuken graag met contrasten tussen zoet en zuur." Eerder kreeg de brouwerij al voet aan de grond in Rusland en China, en nu mikt De Bie op de rest van de Aziatische markt. "Onze aanwezigheid op deze beurs opent hopelijk veel deuren", aldus Nicolas. "De Belgische ambassadeur in Singapore is zelfs komen proeven en nodigde ons uit voor een bezoek aan de ambassade." (VDI)