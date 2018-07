Dameskoor Cantiamo zkt nieuwe dirigent(e) VEERLE VAN QUICKELBERGHE START B&B IN ARDÉCHE EN NEEMT AFSCHEID VALENTIJN DUMOULEIN

11 juli 2018

02u26 0 Dentergem De ruim dertig koorleden van dameskoor Cantiamo moeten het voortaan zonder oprichtster en dirigente Veerle Van Quickelberghe stellen. Zij trekt voor een nieuwe uitdaging naar Zuid-Frankrijk. De zingende dames blijven niet bij de pakken zitten en lanceren een oproep naar een nieuwe dirigent(e).

Cantiamo groeide in 2009 voort uit een kinderkoor dat ondertussen alweer gestopt is. "Er zaten kinderen uit de lagere school bij en op die manier kwamen veel mama's voor het eerst met samenzang in contact", vertelt Veerle. "Ze vonden dat wel een fijne ervaring en zo groeide het idee om samen met een dameskoor van start te gaan. "We repeteren wekelijks in een lokaal boven het JOC en treden tijdens verschillende gelegenheden naar buiten. Zo is er ons jaarlijks concert Soirée Pistolé, luisterden we al verschillende (huwelijks)feesten en recepties op en maakten we met 'Sounds of Friendship' ook al een eigen album met covers. Stuk voor stuk fantastische ervaringen, maar voor mij werd het tijd om nieuwe horizonten op te zoeken. Ik trek met mijn gezin naar de Ardèche. We willen er met een B&B beginnen. De zoektocht naar een geschikte locatie is volop bezig, maar dat betekent ook dat ik noodgedwongen met het koor moet stoppen. Met pijn in het hart, maar het is niet anders."





Uitlaatklep

De dames hadden onder elkaar al een afscheidsfeest, maar op zondag 8 juli namen ze ook officieel afscheid van hun publiek tijdens de festiviteiten rond de Vlaamse Feestdag in Dentergem. De gemeente nodigde hen uit voor een concert. "Het was een dag met gemengde gevoelens", vertelt koorlid Vicky Van Wymeersch. "Het was leuk om samen op te treden, maar we wisten ook dat het de laatste keer met Veerle was. We blijven echter niet bij de pakken zitten en gaan op zoek naar een nieuwe dirigent. Dat mag zowel een man als een vrouw zijn, zolang die persoon het maar ziet zitten om ons te begeleiden." Het koor bestaat uit een dertigtal dames van 12 tot 55 jaar, die telkens uitkijken naar het moment dat ze weer kunnen samen zingen. "We zien het koor als onze uitlaatklep", aldus Vicky. "Het is een hobby waar we veel plezier aan beleven en het zou spijtig zijn dat we het koor nu al zouden moeten opdoeken. Nu is er met de zomervakantie sowieso even een rustpauze, maar we hopen in september toch een doorstart te kunnen maken met iemand nieuw."





Hechte groep

Specifieke vereisten heeft het koor niet. "De nieuwe dirigent moet er wel rekening mee houden dat veel dames geen noten kunnen lezen en dat eerder uit plezier doen", aldus Vicky. "Het mooie is dat de dames een hechte groep vormen. Ook dat is belangrijk."





Wie de dames kan helpen, mag hen contacteren via 0486/63.96.64 (in de week na 17 uur- of via het emailadres van Vicky's man steven.baudoncq@pandora.be. Meer info op de FB-pagina 'Dameskoor Cantiamo Dentergem'.