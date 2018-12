Cultuurcentrum Hondius ondergaat metamorfose Bib breidt uit en verenigingen krijgen meer ruimte Valentijn Dumouleijn

20 december 2018

15u20

Bron: Valentijn Dumoulein 2 Dentergem De gemeente koestert plannen om cultuurcentrum Hondius te renoveren en uit te breiden. Verenigingen krijgen op die manier meer beweegruimte en er komt een multifunctionele zaal bij. Ook de bib in hetzelfde complex breidt uit en krijgt er onder andere een leeszaal bij.

Cultuurcentrum Hondius – genoemd naar de historische Wakkense cartograaf Jodocus Hondius (1563-1612) – dateert al van 1982. Het complex omvat ruimte voor verenigingen, een cultuurzaal en ook de gemeentelijke bibliotheek vindt er onderdak. Er dringen zich al langer enkele aanpassingswerken op. “De plannen voor renovatie slepen al enkele jaren aan”, vertelt cultuurschepen Bart De Keukeleire (Eendracht). “We gaan alle ramen en deuren vernieuwen, maar ook de verwarming en verlichting aanpakken. We maken tegelijk werk van een grotere inkomhal en willen ervoor zorgen dat verenigingen meer beweegruimte krijgen. Als een vereniging nu bijvoorbeeld gebruik maakt van de kleine zaal, kan de grote zaal niet gebruikt worden. Daar willen we door een nieuwe verdeling komaf mee maken. We gaan ook extra sanitair voorzien, zodat mensen alle zalen afzonderlijk kunnen gebruiken. We bouwen er ook een nieuwe multifunctionele zaal bij. Streefdoel is dat er verschillende activiteiten op één avond kunnen plaatsvinden en momenteel is dat nog niet het geval. Op die manier willen we tegemoet komen aan de vraag van de verenigingen.

Onder andere Koninklijke harmonie Kunst & Deugd, fotoclub Focidia, kunstkring De Kiem en het koor van Wakken zijn vaste gebruikers van het cultuurcentrum. Verenigingen als Okra, de Gezinsbond en Markant maken er ook vaak gebruik van. De gemeente vermoedt dat de renovatie en uitbreiding zelf nog eens 2 tot 3 miljoen euro kan kosten.

Leeszaal

Ook de bib krijgt een uitbreiding. “We willen de toegankelijkheid verbeteren en bouwen een leeszaal met activiteitenhoek bij”, zegt de schepen. “Daardoor zal er ook meer plaats ontstaan om boeken uit de collectie uit te stallen. We investeren volgend jaar 313.644 euro voor ontwerp- en studiekosten. We gaan een bestek uitschrijven om een architect aan te stellen. Als alles goed gaat, kan er dan in 2020 werk gemaakt worden van de renovatie en uitbreiding.” Er gaat in 2019 ook 230.000 euro naar de renovatie van de tekenacademie in de Kerkstraat. “Er zijn een aantal gebreken vastgesteld, maar er is ook plaatstekort”, aldus Bart De Keukeleire. “Daar willen we met de werken een antwoord op bieden.” Ook de muziek- en jeugdlokalen in Oeselgem krijgen een nieuwe inrichting.

Fietspad N305

Andere grote investeringen voor 2019 zijn het voorzien van camerabewaking aan het Leieheem en het plaatsen van zonnepanelen op het dak van voetbalclub KZ Dentergem (telkens 20.000 euro), het plaatsen van rijbaankussens op diverse locaties (25.000 euro), het aanleggen van een buurtparking in de Mandelstraat (5.000 euro) en rioleringswerken in de Kapittelstraat in Dentergem en de nijverheidszone en Heuvelhoekstraat in Oeselgem. De gemeente voorziet in samenwerking met AWV ook 230.000 euro voor de aanleg van een gescheiden fietspad op de Meulebekesteenweg (N305). In totaal plant de gemeente voor 884.000 euro aan investeringen.