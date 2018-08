Container vat vuur: vlammen beschadigen huis 20 augustus 2018

Langs de Gottemstraat in het centrum van Dentergem heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een container voor een leegstaande woning vuur gevat. In een nabijgelegen café merkten stamgasten plots een vuurgloed aan de overkant van de straat op. De inhoud van de container bleek in lichterlaaie te staan.





De vlammen veroorzaakten schade aan de gevel en de toegangsdeur van de woning. Het huis stond leeg, nadat de vorige bewoner door de eigenaar uit het huis was gezet na een procedure bij de vrederechter.





De container diende om de rest van de inboedel in te deponeren. De politie van de zone Midow startte een onderzoek om te weten te komen of er sprake was van brandstichting. Het labo kwam ter plaatse om sporen te zoeken. (LSI)