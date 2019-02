Comedy Night bij KZ Dentergem VDI

De eerste ploeg van voetbalclub KZ Dentergem organiseert op vrijdag 15 maart om 20 uur een Comedy Night in het JOC in de Wontergemstraat. Comedians van dienst zijn Lukas Lelie (Lunatic Comedy Award, Humo’ s Comedy Cup, De Ideale Wereld), en Piv Huvluv (Humo’s Comedy Cup, Eigen Kweek). Moderator is Edouard Deprez. Tickets kosten vijftien euro en zijn verkrijgbaar bij de spelers of op 0472/54.78/69. De deuren gaan om 19.30 uur open.