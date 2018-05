Chauffeur met 1,15 promille achter stuur na kaas- en wijnavond 24 mei 2018

De 23-jarige A.S. uit Oeselgem moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij vorig jaar met een glas te veel op achter het stuur werd betrapt. De man had 1,15 promille alcohol in zijn bloed. "Hij was naar een kaas- en wijnavond van zijn werk geweest en had daar een 5-tal glazen wijn gedronken", vertelde zijn advocaat. "Hij voelde zich echter nog perfect in staat om te rijden." De politierechter wees op het feit dat de man - ondanks zijn jonge leeftijd - al eerder werd veroordeeld voor sturen onder invloed. Deze keer kreeg hij een geldboete van 1.200 euro en een maand rijverbod opgelegd. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het opnieuw slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven. (TVR)