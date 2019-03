Café Bizarre definitief dicht, uitbater schrijft boze brief naar gemeentebestuur VDI

14 maart 2019

17u59

Bron: VDI 6 Dentergem Vrijdag zou café Bizarre weer de deuren mogen openen nadat het Vrijdag zou café Bizarre weer de deuren mogen openen nadat het op burgemeestersbevel twee maanden gesloten was . Er kwamen verschillende klachten over geluidshinder en ook de brandveiligheid zou niet in orde geweest zijn. Uitbater Bernd Baeckelandt kreeg de kans de nodige aanpassingen te doen, maar werpt nu zelf de handdoek in de ring. Hij kondigt de sluiting aan in een scherpe brief aan het raam van de zaak.

“Beste klanten, vrienden, allen die Café Bizarre een warm hart toedragen”, begint de brief. “Bijna zeven jaar geleden bouwen we van deze plaats terug iets op, van wat anderhalf jaar leegstond. Bloed, zweet en weinig slaap heeft het ons gekost om voor jullie met plezier klaar te staan. Was het nu een weekdag, weekend of kermis. Iedereen was hier welkom. Het doet dan ook pijn om zo abrupt afscheid van jullie te moeten nemen.”

“Twee gezichten”

Wat verderop spaart hij ook het gemeentebestuur niet. “Hoe is het mogelijk dat door één enkele buur ons harde werk en jullie huis in één knip verdwijnt? Hoe een burgervader met twee gezichten zo gewetenloos kan regeren. Je kan er misschien eens bij stilstaan, maar wij kunnen dit niet meer opbrengen. We wensen jullie allen het beste toe, maar wees gerust, onze wegen zullen niet scheiden.” De uitbater was niet voor een verdere reactie bereikbaar.

Dialoog

Burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht) voelt zich niet aangesproken. “We zijn altijd in dialoog blijven staan met de uitbater en hebben hem meermaals de kans gegeven zich in regel te stellen”, reageert hij. “Alleen is er in de voorbije twee maand niks gedaan om daar verandering in te brengen. Ik weet wel dat de politie en deurwaarder aan zijn deur stonden om het meubilair van de zaak op te laden om zijn schulden af te betalen. Ook zijn Bizarre Lounge aan de overkant van de straat is ondertussen gesloten. Het is nu aan de brouwerij om iemand nieuw voor het pand te zoeken, als ze willen dat het nog een café blijft.”