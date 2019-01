Bushcrafter te gast in de Baliekouter VDI

07 januari 2019

15u58

Bron: VDI 0

Op zondag 17 februari is ‘bushcrafter’ Harald Lamon te gast in provinciedomein De Baliekouter. Hij laat er bezoekers zien hoe onze voorouders aangewezen waren op de natuur voor voedsel, onderdak, werktuigen, enz…Tijdens een twee uur durende wandeling in de Baliekouter laat Harald je kijken naar het bos door de ogen van onze voorouders.

Plaats van afspraak is de parking van het domein in de Ommegangstraat in Wakken. Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven is de boodschap en dat kan via westvlaamsehart@westvlaanderen.be of 051/27.55.50.